Võrkpallinaiskonna peatreener Lorenzo Micelli - emotsionaalne itaallane, kes otsustas sisetunde ajel end Eestiga siduda

Ma hetkel ei mõtle oma tööle ega tulevikule, vaid oma perele, tahan olla nende jaoks olemas ja käituda ühiskonna jaoks vastutustundlikult. Ma ei tea, mis üldse saab ja püüan hetkes elada. Tulevikus tuleb ilmselt rohkem mõelda sellele, mis meil olemas on, oma egosid tuleb maha suruda ja õppida väikseid asju hindama. Püüan ka mitte kaotata lootust, tuleb naeratada ja hakkama saada.

Mis seis on Le Cannet´ naiskonnaga, kõik mängijad on koduriikides?

Mitte midagi ei tea, kõik on lahtine. Aga naiskond on siin ja teevad individuaalselt trenni. Oodatakse, et midagi muutub ja saab hooaega jätkata, aga ma ei usu, et see juhtub.

Koondise esialgne plaan läks luhta ja maikuus mingit kogunemist ei tule, aga lootust on, et suvel saate siiski kokku?

Loodan, et saame mdiagi ikka teha jah, laagri ainult tiimiga eraldi ühes kohas juunis või juulis. Eesmärk on augustis Euroopa meistrivõistluste valikmängudeks valmis olla. Püüame kuidagi selle saavutada, et naiskond suudaks augustis mängida. Aga eks me saame ainult oodata ja loota, sest tegelikkuses ei tea ju keegi, mis saab. Olen tiimi liikmetega pidevalt suhtluses, naiskond harjutab individuaalsete kavade järgi.

Sinust treenerina - milliseid põhimõtteid järgid?

Olen treener, kellele meeldib aru saada, kuidas mängija mõtleb. Teinekord olen natuke ka isa eest. Motivatsioon ja usaldus on kõige olulisemad, see aitab mul mõista, kuidas neile läheneda. Võid olla hea mängija, aga ilma motivatsioonita pole midagi suurt võimalik saavutada. Treener peab olema ka mentor, sest vaimne osa on võrkpallis ülioluline. See tähedab, et oled nende jaoks 24/7 olemas, pead nägema nende nägusid, tunnetama emotsioone. Teadma, millal trennis "hullu panna" ja millal tagasi tõmmata. Olukord tiimis peab olema positiivne. Sel hooajal näiteks Le Cannet´ naiskonnaga oli hooaja algus raske, "kaklesime" palju ja pidasime koosolekuid, aga rääkisime asjad sirgeks. Ja hooaja teine poole oli super, me ei kaotanudki mänge.

Mida loed oma suurimaks kordaminekuks treenerina?

Kindlasti esimene Itaali karikavõit aastal 2007 Bergamo naiskonnaga, sest see oli mu esimene aasta peatreenerina ja esimene nii-öelda päris karikas. Teisel kohal on kaks Meistrite liiga tiitlit.

Millised eesmärgid ja lootused on sul seoses Eesti naiskonnaga?