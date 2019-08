Võrkpallimeeskond alustab EM-i eelset kontrollmängude seeriat, Robert Täht on üllatavalt hästi taastunud

RV: Ega me veel täpselt ei tea mida me näeme. Viimane mänguline trenn oli oluliselt parem kui sellele eelnevad kaks, nii et saame näha kui kaugel me praegu oleme. Aga nagunii nende mängude eesmärk ongi näha pausilt tulnud mehi taas võistlussituatsioonis ja samas jaotada võimalikult ühtlaselt mänguaega, sest me peame protsessi käigus praegusest 16-mehelisest grupist valima välja need 14 meest, kes septembris EM-ile sõidavad.

Räägime mõnest konkreetsetest mängijatest veidi täpsemalt. Esiteks Robert Täht, kes jõudis vahepeal põlveoperatsioonil käia. Mis seisus Robi täna on?

Tähe taastumine on läinud üllatavalt hästi. Praegu oleme faasis, kus teda peab pigem tagasi hoidma. Trennis on näha, kuidas ta iga päevaga tunnetab oma põlve paremini ja läheb ise julgemaks, nii et seis on igati positiivne. Aga treenerid võtavad asja rahulikult, peame ise olema samuti tähelepanelikud, et „vinti üle ei keeraks“. Pole veel lõplikult tema individuaalset plaani paika pannud, läheme päev korraga. Esialgne plaan on selline, et Robertit me siin nendes mängudes nurgaründaja kohal veel ei kasuta. Trennis on ta tagaliinis kõike juba teinud, servi lööb samuti, aga mängus rünnakule teda panna pole veel vajadust.

Renee Teppan on sel koondisehooajal meeskonda suhteliselt vähe saanud aidata. Mis Teppani olukord praegu on?

RV: Renee kohta saab öelda samamoodi, et tema füüsiline seis on praegu isegi üllatavalt hea. Täna teeb ta trennis taas neid liigutusi, mida heas vormis ja terve Teppan eelmisel hooajal tegi. Selge see, et noormees peab ise „kuulama“ oma keha, s.t. selja ja õla seisukorda, aga seis on positiivne. Võib-olla serviga peab praegu veel ettevaatlik olema, aga loodan, et siit tagasi minnes on tema seisukord veelgi parem. Türgi vastu läheb Renee kindlasti mängima, mees on ise valmis ja trennis kõik kaasa teinud, nii et temaga on hästi.

Hindrek Pulga kohta arvasid mõned mehed, et mees on küll hea, aga et tema füüsis ei pea koondisetrennide koormustele vastu. Kas arvajad eksisid?

RV: Kuna Hindrek tuli suve alguses koondiselaagrisse peale pikka ja kurnavat Eesti meistrivõistluste seeriat, kus ta veidi oma seljale liiga tegi, siis sai kohe alguses kokku lepitud, et ta annab märku kui selg või mõni muu kehaosa hakkab trennitegemist ja mängimist segama, aga siiani pole mees kurtma tulnud, nii et jah, need kes arvasid, et suured koormused Pulgale ei sobi, need arvajad eksisid.

Kuidas Martti Juhkami tagasitulek meeskonda on sujunud?

RV: Juhkami annab kindlasti treeneritele käigu juurde. Tuleb vaikselt süsteemi tagasi. On asju, mis pole muutunud, on asju, mis on koondises teisiti kui tema koduklubides, aga ta on ise õppimishimuline ja kokkuvõttes on ta seltskonda sulanud hästi. Usun, et tema kogemused tulevad kogu meeskonnale kasuks nii treeningutel kui ka EM-il.

Veidi vastastest. Türgiga mängisime (ja kaotasime) veidi vähem kui kaks kuud tagasi Tallinnas. Kas nende koosseisus on muudatusi?

RV: Me türklaste nimekirja pole veel näinud. Kindlasti on neil siin kohal veidi rohkem mängijaid kui oli Tallinnas. Puudujaid neil tookord otseselt polnud. Neil on kaks head sidemängijat, kes siis kordamööda käivad koondises, aga nägin et seekord on taas kohal Arslan Eksi, kes muide valiti Tallinnas Euroopa Kuldliiga Final Four’i MVP-ks. Ma usun, et nad on siin suhteliselt sarnase meeskonnaga, võib-olla on mõned noored juurde võetud. Aga nagu ma eespool mainisin, need mängud on sellised, kus me ei pea nii palju vastase peale mõtlema vaid rohkem on tähelepanu all omad tegemised. Seda enam, et nagu me ise plaanime, nii ka vastased kindlasti roteerivad oma koosseisu nende kolme mängu jooksul.

Me oleme saanud varasemalt kõrvetada sellega, kui meeskond on (liiga?) pikalt koos olnud ja siis tähtsates mängudes kõrbenud. Nüüd on kolm nädalat laagerdatud ja pea kuu on veel EM-ini minna. Kuidas meeskond värske hoida tähtsaks turniiriks?

RV: Selle tsükli esimesed kaks nädalat olid meil hoopis teistsugused treeningud kui tavaliselt oleme teinud. Selleks, et ei tekiks (palli)tüdimust, oleme meelega hoidnud pidurit, et mitte liiga vara palliga mängima hakata. Praegu ongi tunne selline, et nüüd, kus esimese alagrupimänguni Rotterdamis on veidi vähem kui kuu (Eesti alustab EM-i 13. septembril mänguga Poola vastu), ongi õige aeg hakata jälle palli mängima. Eelseisev kontrollmängude seeria Türgis, Soomes ja Eestis tuleb ka sobiva mustriga, et saab mängida ja mängude vahel jõuab vajalike elementidega veel tööd teha. Praegu on meeskonna emotsionaalne toonus igatahes väga hea ja EM-finaalturniir on nii kõva eesmärk, et meestel ei tohiks motivatsiooniga probleeme tekkida.

---

Eesti - Türgi 3 kontrollmängu Istanbulis Burhan Feleki spordikompleksis 17., 18. ja 19. augustil. Kõigil päevadel mängu algus kell 18:00.

Eesti koondis mängudes Türgi vastu: Kert Toobal, Markkus Keel, Robert Viiber, Renee Teppan, Hindrek Pulk, Ardo Kreek, Andri Aganits, Timo Tammemaa, Mart Naaber, Andrus Raadik, Rauno Tamme, Kristo Kollo, Martti Juhkami, Robert Täht, Rait Rikberg, Silver Maar.