Võrkpalliliit tähistab juubeliaastat suvetuuriga

Eesti võrkpall saab sel aastal 100-aastaseks. Juubeliaasta tipphetk on 21.-22. juunini Tallinnas Saku suurhallis toimuv meeste Euroopa Kuldliiga finaalturniir.

Samas on tippspordi kõrval juubeliaastasse kavandatud ka mitmeid vähem tõsiseid aga sama meeleolukaid sünnipäevaüritusi. Neist üks suurejoonelisemaid on juunist kuni augustini toimuv suvetuur "Eesti on võrkpallimaa 100", mille raames kohtuvad endised Eesti koondiste mängijad ja treenerid Eesti erinevates paikades meelelahutuslikus showmängus kohalikest võrkpallisõpradest moodustatud võistkondadega.

"Eesti on võrkpallimaa 100" mängude kalender:

1. juunil kell 15:30 Narva lossipargis / Narva linna päevad

7. juunil kell 17:00 Rakvere spordikeskuse liivaväljakul / Rakvere linna päevad

29. juunil kell 15:30 Pühajärve rannas / RetroBest festival

13. juuli kell 16:00 Kihnu Metsamaa Pärimustalu / Kihnu Mere pidu

3. augustil kell 15:00 Kärdla Rannapaargu / Hiiumaa kohvikutepäevad

10. augustil kell 12:00 Kuressaare Titerannas / Kuressaare merepäevad