Võrkpalliliit saab treenerite rekordilise palgakulu katmiseks suurt abi välismaalt

Naiste konkursil osales ka tänavu naiskonnaga ajalugu teinud ja esmakordselt EM-finaalturniirile jõudnud Andrei Ojamets, kes jõudis küll lõppnimekirja, kuid valituks ei osutunud.

„Küsimus ei olnud Andreis, vaid selles, mis valik oli,” selgitas Hanno Pevkur. „Vaadates seda ambitsiooni, mis meil on, ja kogemust, mis Lorenzol on, kujunes selliseks juhatuse ja ka koondise kapteni (Julija Mõnnakmäe – M. R.) ühine arvamus. Kapteniga rääkides tundus, et see vahetus võiks olla positiivne muutus, ja ka need tüdrukud, kes võib-olla mõtlesid karjääri lõpetamise peale, näevad selles uut võimalust jätkata 2021. aasta EM-i vaates. Anderi on teinud supertööd, müts maha tema ees, Eesti võrkpallist ei kao ta kuhugi!”

Mõlemad uued treenerid töötavad ka klubidega, Énard hoiab Berliini Recycling Volleysiga Saksamaa meistrivõistlustel esimest kohta (12 võitu, 0 kaotust), Micelli juhendatav LeCannet’ on Prantsusmaa tšempionaadil hetkel viies (9-5). Pevkur selgitas, et see oli tema kindel soov, et treeneritel oleks käsi nö kogu aeg soojas: „Me ju ei kujuta ette, et mees üheksa kuud ei mängi ja siis tuleks Eesti koondist esindama. Sama asi on ka treeneritega. Oli ka neid kandidaate, kes pakkusid, et tulevad peatreeneriks 12 kuuks.”