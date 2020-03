Võrkpalliliit lõpetab täiskasvanute hooaja ja jätab meistritiitlid välja mängimata

Otsus puudutab naiste ja meeste Eesti meistrivõistluseid, kus algse kalendri kohaselt oleksid play-off mängud pidanud toimuma märtsist – maini. Eesti ja Läti meeste võrkpalliklubisid ühendava Credit24 Meistriliiga juhtkond otsustas, et kuna finaalturniiri pole lähiajal võimalik organiseerida, siis võitja jääb sel hooajal välja selgitamata.

Nooremate vanusegruppide Eesti meistrivõistluste ning naiste ja meeste esiliiga otsustavate mängude toimumine jäetakse hetkel lahtiseks.

„Meil on kahju, et sel kevadel jäävad täiskasvanute Eesti meistritiitlid ja Credit24 Meistriliiga võitja välja selgitamata, aga sportlaste ja võrkpallifännide tervis ja ohutus on meie jaoks esmatähtsad ja seetõttu polnud meil muud valikut kui teha selline otsus. Kuna nooremate vanusegruppide turniire on võimalik korraldada ka hiljem, siis jätab EVF hetkel noorte osas lõpliku otsuse tegemata ja tegutseme hiljem vastavalt lisanduvale informatsioonile ning valitsuse ja Terviseameti juhistele.“ selgitas otsust võrkpalliliidu peasekretär Helen Veermäe.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga , küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele . Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi.

. Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja sümptomitega inimestega kontaktist hoidumine .

ja sümptomitega inimestega . Pärast riskipiirkonnast naasmist tuleb tervist 14 päeva jooksul jälgida, võimalusel mitte minna tööle ega kooli ning selles vahemikus palaviku, köha või hingamisraskuse esinemisel võtta kohe ühendust arstiga.

tuleb tervist 14 päeva jooksul jälgida, võimalusel mitte minna tööle ega kooli ning selles vahemikus palaviku, köha või hingamisraskuse esinemisel võtta kohe ühendust arstiga. Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!