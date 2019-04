Võrkpalliliit alustas rahvusvahelist projekti istevõrkpalli arendamiseks

Projekti kulminatsiooniks on noortele mõeldud istevõrkpalli turniir, mille võitja pääseb Roomas toimuvale finaalturniirile. Koostööd juhib istevõrkpalli pikaaegne eestvedaja Itaalia alaliit, lisaks on kaasatud Soome, Sloveenia, Bulgaaria ja Türgi alaliidud.

Viimastel aastatel on ala populaarsust kogunud, pildis on istevõrkpall olnud eelkõige tänu Eesti kaitseväe vigastatud veteranidele, kes on istevõrkpallis edukalt osalenud ülemaailmsel Invictus Games´il. Projekti eesmärk on muuta arvamust, et tegemist on vaid invaspordiga. Istevõrkpall on tehniline ala ning sobib kõigile – nii lastele kui täiskasvanutele, nii algajatele kui juba kogenud võrkpalliharrastajatele.

Eesti Võrkpalli Liidu peasekretär Helen Veermäe usub, et istevõrkpallil on Eesti võrkpallimaastikul oma koht. „Võimalus itaallaste eestvedamisel toimuvas projektis kaasa lüüa on kahtlemata privileeg. Võrkpall on meil väga populaarne ja ka istevõrkpallil on Eesti võrkpallis oma kandepind. Üritame omalt poolt pika ajalooga ala populariseerimisele hoogu juurde anda ja istevõrkpalli harrastamise võimalusi rohkemate inimesteni tuua,“ ütles Veermäe.

Eesti Paralümpiakomitee peasekretär Signe Falkenberg loodab, et istevõrkpalli harrastajate arv pöörab tõusuteele. „Istevõrkpall on seltskondlik ja jõukohane mäng igaühele, Eesti tingimustes pealegi väga hästi harrastatav – on meil ju võrkpall populaarne, treenerid tasemel ja mängukohti rohkelt. Osalemine itaallaste veetavas Erasmus+ programmis on igati tervitatav – loodame saada meie istevõrkpallile sellega tuult tiibadesse,“ rääkis Falkenberg.