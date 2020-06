Võrkpalliliidu ja Iisaku gümnaasiumi koostöös avatakse võrkpalliklass

Lisaks eraldi tüdrukute võrkpalliklassile alustatakse samal ajal võrkpalli lisatreeningutega, mis on avatud kõikidele soovijatele, ehk ka neile, kes ei ole Iisaku Gümnaasiumi õpilased. Võimalusel alustatakse tulevikus süvendatud võrkpalliõppe ning treeningutega ka varasemates kooliastmetes.

Hanno Pevkuri sõnul toetab alaliit Iisaku Gümnaasiumit võrkpalliklassi avamisel ning täiendavate treeningutega alustamisel eelkõige inventari soetamisega ja koolituste läbiviimisega. "Samuti abistame neid suhtluses Audentese Spordigümnaasiumiga, toetamaks ühetaolist treeningmetoodika kasutamist. Meie eesmärk on laiendada võrkpalli kandepinda Ida-Virumaal ja see on selles vallas oluline samm," rääkis Pevkur. "Iisaku Gümnaasiumi juures on spordiga tegelemiseks suurepärased tingimused - lisaks spordirajatistele ka õpilaskodu. Loodan, et Ida-Virumaa noored kasutavad sellise võimaluse ära. Võrkpalliklass ei ole konkurent Audentesele, pigem on ta Audentesele kasvulavaks. Igal juhul suurepärane idee Iisaku Gümnaasiumilt ja teeme omalt poolt kõik, et sellele kaasa aidata."

Iisaku Gümnaasiumi direktor Külli Guljavin sõnas, et idee sündis heade juhuste tulemusena. "Sport on meie koolis kogu aeg au sees olnud. Kui tekkis mõte luua siia korvpalliakadeemia, mis on pigem rohkem poistele suunatud, siis tüdrukud tahtsid ka midagi mängida. Nüüd juba poolteist aastat ongi korvpallitreener Jaanus Liivak juhuse tahtel ka võrkpallitüdrukuid treeninud. Huvi tema trennide vastu oli nii suur, et sealt see mõte idanema hakkas," rääkis Guljavin spordiklassi loomise mõttest. "Ootame siia neid, kes on valmis 6-8 korda nädalas treenima ja valmis ka iseseisvaks elus õpilaskodus."

Noori võrkpallureid hakkab treenima Jaanus Liivak. "Minu eesmärk on, et lapsed treeniksid, vahet ei ole, mis alal. Alustasime võrkpallis 10 tüdrukuga ja tänaseks on selline projekti välja kasvanud. Poiste spordiklassiga on meil Reinar Halliku korvpallikooliga kaks aastat kogemust olemas," ütles Liivak ja lisas, et viimase tõuke idee realiseerimiseks sai ta koroonakriisi ajal toimunud Rainer Vassiljevi koolituselt. "Vassiljev rääkis seal oma Poola kogemusest, kuidas terve Poola sport on seda teed läinud, et neil on akadeemiad. Olen väljakutseks valmis, aga loomulikult pean end võrkpallialaselt veel palju koolitama," lisas Liivak.