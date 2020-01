Võrkpallile elav Mett siiras intervjuus: treeneri süda murdub iga kord, kui tema mängija ära läheb

Võiduka naiskonna mängijad, Eesti koondise kapten Julija Mõnnakmäe ja TalTechi kapten Mari Loorman teavad hästi, kui palju 36-aastane Tallinna Reaalkooli kehalise kasvatuse õpetaja ja klassijuhataja oma elust võrkpallile ohverdab.

“Ma näen, et ta hoolib väga-väga palju,” ütles Mõnnakmäe eelmise nädala “Kuldse geimi” saates Meti kohta. “See ongi oluline. Ta teeb seda kõike suure südamega. Ja sellised päevad, nagu tal on – iga treener ei teeks nii. Müts maha Marko ees. Ja olla sellise võistkonna juures… Ma arvan, et tal on päris raske jagada mänguaega naiskonnas, kus on nii palju võrdsel tasemel mängijaid. Eriti veel olukorras, kus kõik teevad seda oma vabast ajast tasuta. Sellist punti koos hoida ja koordineerida on väga raske.”

“Marko teeb ka väga palju analüütilist tööd,” lisas Loorman. “Ta teab kõiki Balti liiga mängijaid ja tunneb iga nende liigutust. Tal on meile alati kõik ette söödetud, et mida me peaksime võitude koju toomiseks tegema.”

Mett ise sõnas saates, et just õpetaja ja õpilase omavaheline läbisaamine on eduka koostöö aluseks. “Olen vanemaks saades aru saanud, et treeneri või pedagoogi töö seisneb paljuski selles, et sa kasvad oma õpilastega kokku. Sina õpid neid tundma ja nemad sind. Kui su õpilane ei austa sind ja te ei aktsepteeri üksteist, siis ei tule sealt midagi.”