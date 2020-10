Võrkpallikoondislased Robert Täht ja Timo Tammemaa viibivad isolatsioonis

Resovia pidi kolmapäeva õhtul minema Poola liigas vastamisi Gdanski Trefliga, kuid klubi teatas loetud tunnid varem sotsiaalmeedias, et matš jääb ära.

"Seoses meie mängijatel ilmnenud sümptomitega otsustasime koostöös Poola võrkpalliliiduga, et mäng jääb ära. Mängijate ohutus ja tervis on meie jaoks esmatähtis," seisis postituses.

Robert Täht sõnas Delfile, et veel pole selgunud, kas mõni meeskonnaliige on koroonasse nakatunud. "Hetkel ei ole infot, seega me ei tea, kas klubis on koroona sees või mitte. Kuna mõnel mängijal sümptomid ilmnesid, siis otsustati viimasel hetkel mäng ära jätta ja mängijad isolatsiooni panna," selgitas ta.

"Minu tervis on okei. Enamus meestel on tegelikult okei, aga eks paarist piisab," rääkis võrkpallur, lisades, et mängijad viibivad praegu kodus isolatsioonis.

Millal testide tulemused võivad tulla?"Ausalt öeldes ei teagi. Tänase või homse päeva jooksul. Need mehed, kellel sümptomeid pole, neid testitakse alles nädala pärast ja kui need testid on negatiivsed, siis saame naasta treeningutele," vastas Täht.

