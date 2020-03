Võrkpallikoondislane Martti Juhkami pidi Saksamaale jääma: ministeeriumi teade tuli liiga hilja, ma ei oleks õigel ajal piirile jõudnud

Koroonaviiruse aina süveneva leviku tõttu sai aga selgeks, et on lausa väga kiire. Lõpuks pidi Juhkami vastu võtma otsuse, et jääb kuni olukorra rahunemiseni Saksamaale Friedrichshafenisse.

Saksamaa võrkpallihooaeg kuulutati reedel lõppenuks, aga Juhkamil oli vaja täna veel klubi kontoris käia. Lisaks võtnuks palju aega ka asjade autossepakkimine. Nii sai selgeks, et õigeks ajaks ta Saksamaa-Poola piirile ei jõua.

„Ma ei oleks tänase päeva jooksul piirist üle jõudnud. Kogu minu elu on autos. Mul oleks olnud vaja natuke varem teada, et on vaja kokku pakkida ja tulema hakata. (Välisministeeriumist) öeldi pühapäeva õhtul kell 23, et järgmisel päeval on ainuke võimalus üle saada. Mul ei olnud võimalik nii kiiresti oma asju kokku panna. Pealegi kulub mul piirini jõudmiseks 10 tundi. Paraku läks nii,“ selgitas nurgaründaja asjade käiku.

„Keegi ei oska öelda, millal uus võimalus Eestisse tulla tekkida võiks. Tuleb võtta päev korraga.“

Varjualusega Juhkamil probleeme pole - klubi maksab elamise kinni ja tänavale teda ei tõsteta.

Nii Eestis kui ka Saksamaal on lähipäevadel oodata liikumispiirangute karmistumist. Šveitsi piiri lähedal asuvas 60 000 elanikuga Friedrichschafenis on praegu veel üsna rahulik.