Võrkpallikoondise uus peatreener võib täna Cretu tuju rikkuda ning Aganitsale ja Teppanile abikäe ulatada

Süsteem on selline, et viie grupi peale pääseb edasi viis esikohaomanikku ja kolm edukamat teise koha meeskonda. See jätab matemaatiliselt võimalused väga paljudele.

Praktikas on asi selgem. Edasipääsu on kindlustanud Civitanova Cucine Lube (Itaalia), Novõi Urengoi Fakel (Venemaa), Wegiel Jastrzebski (Poola), Perugia (Itaalia) ja Zaksa (Poola). Teistest on jõupositsioonil Trentino (Itaalia), Roeselare Knack (Belgia) ja Kemerovo Kuzbass (Venemaa).

Raske on uskuda, et Trentino võiks viimases voorus komistada Cesce Budejovice otsa või et Roeselarel tekib probleeme Novi Sadiga. Veidi tõsisem pähkel tuleb katki hammustada Gheorghe Cretu juhentataval Kuzbassil, mille vastaseks on Beriini Recycling Volleys. Eestlaste jaoks muudab selle vastasseisus huvitavamaks tõik, et Berliini peatreener on Eesti koondise uus loots Cedric Enard. Berliin ise enam edasipääsu kohale tõusta ei saa, aga nende võidu korral avaneks võimalus Andri Aganitsa ja Renee Teppani tööandjal Maaseiki Greenyardil. Maaseik kohtub viimases voorus Wegieliga. Kui neil õnnestub grupi võidu kindlustanud Poola klubi võita ja Cretu tiim kaotab, on edasipääs meie meeste päralt.