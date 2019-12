Võrkpallikoondise treenerite osas sai valik langetatud. Kuid kas palga osas jõutakse kokkuleppele?

Paraku konkreetseid nimesid alaliidu president Hanno Pevkur täna välja käia veel ei saanud, kuna pole lõplikku kindlust, kas käed ikka lüüakse. „Jah, oleme jõudnud nii kaugele, et meil on nii meeste kui ka naiste osas alles üks nimi, kellele esimesena pakkumise teeme,” selgitas Pevkur. „Kui finantstingimustes kokkuleppele jõuame, siis on asi selge. Kui meie pakkumine aga ei sobi või küsitakse summat, mida me maksta ei suuda, tuleb edasi vaadata.”

Päris nullist palga osas läbirääkimisi ilmselt siiski ei alustata, kuna iga kandidaat sai alguses ülesandeks vastata kolmele küsimusele: 1. Milline on treeneri visioon neljaks aastaks? 2. Kes kuuluksid taustameeskonda? 3. Milline on palgasoov?

Vihjeid valitute osas Pevkur teha ei soovinud. Küsimuse peale, kas tegu on välismaiste juhendajatega, vastas ta: „Vastan nagu Põlluaas: ei kinnita ega lükka ümber.”

Meie sporditoimetusel on tugev eelaimdus, et meeskonda hakkab juhendama itaallane, lõppvalikus oli itaallasi kuuldavasti isegi rohkem kui üks. Nagu varem juba öeldud, soovib Pevkur uusi treenereid tutvustada 29. detsembril Saku suurhallis toimuval suurel võrkpalli juubeliaasta galal.