Võrkpallikoondise suvi uue juhendaja Cédric Énardi käe all oli lühike, ent see-eest võidukas. Kui jätta kõrvale treeningmängud Soomega (peeti samal ajal kõrvuti väljakutel koguni kaks matši), siis ülejäänutes ametlikes kohtumistes kaotuse kibedust ei tuntud. Soomet võideti 3 : 1 ja 3 : 0 ning Avo Keele käe all EM-valikturniiriks valmistuvat Lätit 3 : 1, 3 : 0 ja 3 : 2. Mängupilt oli hüplik, kohati näidati ilusat vollet, siis jälle viletsat. Aga see on ootuspärane, ka eelmise juhendaja Gheorghe Crețu mängujoonise ja nõudmistega harjumine võttis aega. Peale selle oli rahvusmeeskond uue näoga, seekord ei löönud kaasa Kert Toobal, Robert Täht, Renee Teppan jpt.

Uurisime Énardilt, millised olid esimese koondisesuve plussid ja miinused.