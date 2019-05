Võrkpallikoondise noored: Viiber unistab mänguajast, Tammearu ammutab kogemusi

Lisaks on sidemängijatest koondises vigastuspausilt naasev Andres Toobal ja koondise kapten Kert Toobal, kes liitub meeskonnaga mai lõpus.

Võimalikule kapten Toobali kingadesse astumisele mõeldes Viiber endale pingeid ei pane. "Ma olen endale muidugi eesmärgiks võtnud, et tahaksin ühel päeval olla koondise põhiside, aga kui seda ei juhtu, siis mis teha. Mina kavatsen anda endast parima, et see juhtuks. Mis puutub Kerti, siis temal on lisaks sidemängija oskustele väga tugevad liidriomadused ja tema rolli on raske üle hinnata. Et temasarnaseks saada, see saab juhtuda tänu pikkadele aastatele ja kogemustele, mina olen inimesena kindlasti selline pehmem. Ehk pean ise ka oma mõtlemist ses osas muutma ja käitumist väljakul samuti," arutles mängija.

Esimest korda meestekoondisesse kutse saanud 18-aastane nurgaründaja Märt Tammearu on end juba tõestanud Credit24 Meistriliiga tasemel ja noortekoondistes nii saalis kui rannavõrkpallis. Tammearu tunnistas, et esmakohtumine peatreener Gheorghe Cretuga tekitas veidi ärevust.

"Esmakohtumine peatreeneriga oli natuke hirmutav, aga trennides on see kadunud, sest võrkpalli ma ju mängida tahan ja seepärast siin olengi. Mind on väga hästi vanemate olijate poolt vastu võetud, keegi ei ole kiusanud ka," rääkis mängija naljatledes. "Trenne on veel nii vähe olnud, et mingit kindlat joont ei ole tabanud treenerite puhul. Küll aga on aru saada, et siin on iga puude, iga sooritus väga tähtis. Kõike on koguaeg vaja teha 100-protsendiliselt ja keskendunult. Usun, et kõikide koondise treenerite sõnadest on mul väga palju õppida ja saan siin natuke igas elemendis paremaks," lisas Tammearu.