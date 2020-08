Võrkpallikoondise kontrollmängud Tartus toimuvad koroonapuhangu tõttu publikuta

Eesti mängib Avo Keele juhendatava Lätiga sel nädalal kolmel korral – 6., 7. ja 8. augustil. Publik on oodatud 6. augusti kohtumisele, mis peetakse Võru spordihoones algusega kell 18.00. Terviseameti soovituse kohaselt palume publikul mängule mitte kaasa võtta pasunaid, sest need võivad soodustada nakkuse levikut. Kõigil haigustunnustega inimestel palume mängule mitte tulla.

Sel reedel ja laupäeval Tartus peetavad kohtumised on aga publikule suletud. Pileti ostnud fännid saavad piletiraha tagasi 7 tööpäeva jooksul.

Võrreldes eelmisel nädalal Soomega peetud kohtumistega on meeskonnas mõned muudatused. Puudu on Soomes vigastada saanud Andrus Raadik, ent rivis on Martti Juhkami ja koondisega on liitunud ka Oliver Orav.

Järgmisel suvel toimuvate Euroopa meistrivõistluste ühe korraldajana on Eesti koha finaalturniiril taganud ja valikmänge pidama ei pea. Seega peetakse sel suvel vaid kontrollmänge.

Ajakava:

6.08 kell 18.00 Eesti - Läti (Võru spordikeskus)

7.08 kell 18.00 Eesti - Läti (Tartu Ülikooli spordihoone)

8.08 kell 16.00 Eesti - Läti (Tartu Ülikooli spordihoone)

Koondise koosseis mängudeks Lätiga:

Sidemängijad: Markkus Keel, Robert Viiber

Diagonaalründajad: Oliver Venno, Markus Uuskari, Taavi Nõmmistu, Oliver Orav

Nurgaründajad: Kristo Kollo, Rauno Tamme, Albert Hurt, Stefan Kaibald, Martti Juhkami

Temporündajad: Andri Aganits, Mart Naaber, Alex Saaremaa, Henri Treial

Liberod: Johan Vahter, Silver Maar

Peatreener Cédric Énard, abitreenerid Loïc Geiler ja Oliver Lüütsepp, ÜKE-treener Mirko Fasini, statistik Alar Rikberg, füsioterapeut Siret Kalbus, mänedžer Robin Ristmäe.