Võrkpallikoondis alustas uue peatreeneri käe all esimest laagrit, paar põhimeest jäid eemale

Eesti rahvusmeeskond peab sel suvel vaid sõprusmänge, sest koht 2021. aastal toimuval Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril on ühe alagrupiturniiri korraldajana tagatud. Koondis saab end suvel proovile panna valitseva maailmameistri Poola vastu, lisaks on paigas mängud Läti ja Soomega.

Peatreener Cédric Enardi sõnul on täna alanud koondisetsükli suurem eesmärk valmistada meeskond ette järgmisel suvel toimuvaks EMiks. "Rääkisin sellest täna hommikul ka meeskonnaga, kõigile on arusaadav, et lähim suur eesmärk on EM, mille üks alagrupiturniir peetakse Tallinnas. Minu jaoks on oluline saada sel suvel tiimist õige pilt ette ja üksteist tundma õppida, et oleksime 2021. aasta suvel valmis tõsiseks võitluseks. Suve teises pooles saame ka häid treeningmänge Soome, Poola ja Lätiga ning usun, et sellesuvine plaan on piisav," rääkis Enard.

Seekordses laagris ei tee kaasa Ardo Kreek, Renee Teppan ja Hindrek Pulk. Aastaid rahvuskoondist esindanud Kreek tahab rohkem aega perega veeta, Teppan ja Pulk on hädas õlavigastustega.

"Kreek on puhkuse ära teeninud ja järgmisel suvel on ta taas olemas. Vigastuste puhul peame nagu ikka jooksvalt vaatama, kuidas asjad edenevad ja näis, millal nad meid aidata saavad. Timo ja Robi (Timo Tammemaa ja Robert Täht-toim) lahkuvad 11. juulil Poola klubi Rzeszowi Asseco Resovia juurde ja liituvad siis meiega Poolas toimuvateks sõprusmängudeks," rääkis juhendaja. Märt Tammearu ja Renet Vanker saavad laagris olla vaid kaks nädalat, sest peavad ajateenistusse minema. Seetõttu liituvad juuli keskel meeskonnaga veel Tony Tammiksaar, Marx Aru ja Rauno Tamme.

Koondise kapten Kert Toobal ütles, et on uue juhendajaga suhelnud ka enne laagrit. "Oleme uue peatreeneriga suhelnud telefonitsi, ta on uurinud minu enda seisu kohta ja teisi asju ka. Ta on ka teiste vanemate mängijate suhelnud, see on selline loomulik protsess. Iga uus treener tahab mingit eelinfot ja olen püüdnud seda anda," rääkis kapten.

Koondise kava 2020:

18. mai - 28. juuni

individuaalne treening kavade järgi