Võrkpalli rahvusmeeskond alustab koondisesuve noorendatud koosseisuga

Koondis alustab ettevalmistust 6. mail, mil kogunetakse Rakveres toimuvaks treeninglaagriks. Sinna tuleb 17 mängijat. Koondise põhituumiku mängijatest saavad pärast klubihooaega pikemalt puhata kapten Kert Toobal, Oliver Venno, Renee Teppan, Robert Täht, Ardo Kreek ja Rait Rikberg, kes liituvad meeskonnaga 31. mail.

Rahvusmeeskonna peatreener Gheorghe Crețu ootab huviga just nooremate mängijate nägemist. „Tuleb väga pikka suvi ja tahan, et põhimehed oleksid kõige tähtsamatel mängudel tippvormis, nii Kuldliiga finaalturniiril kui muidugi EMil. Nad on ilma pausideta mitu aastat pärast pikka klubihooaega terve suve rakkes olnud on ära teeninud väikese puhkuse. Seekordse süsteemi teine pool on saada eelmisel suvel töös olnud B-koondise meeste arengust ülevaade ning anda neile võimalus mängupraktikat saada ka tipptiimide vastu,“ rääkis peatreener.

Lisaks noorematele meestele on nimekirjas ka koduse võrkpalli säravaim mängija Hindrek Pulk. „Ootan huviga, kuidas tema koondises hakkama saab. Tal on Eesti võrkpallis küljes nii-öelda võitja ja mängude otsustaja maine – kus iganes Pulk mängib, seda meeskonda ka edu saadab. Ta on nüüd juba kogenum ja usun, et Pulgast on koondisele palju kasu,“ rääkis Crețu. „Lisaks ootan huviga noorte sidemängijate Markkus Keele ja Robert Viiberi nägemist, mõlemad tegid korralikud klubihooajad ja usun, et nad on palju enesekindlamad ja saavad end näidata ning vastutust kanda.“