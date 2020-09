Võrkpalli EM-valiksarjas kärgatas üllatuspomm, Avo Keel ja Läti on ülilähedal ihaldatud finaalturniiri piletile

Küprosel Nikosias toimuval EM-valiksarja D-grupis peeti täna kaks kohtumist. Esmalt sai Avo Keele juhitav Läti jagu Moldovast 25:22, 25:17, 25:22. Hermans Egleskalns ja Atvars Ozolinš panustasid mõlemad võitu 15 punkti.

Üllatuspomm kärgatas aga õhtuses kohtumises, kus enne turnriiri põhjendatult soosikuks peetud Hispaania ei saanud vastu seni vaid kaotusi tunnistanud võõrustajatele. Küpros võitis 27:25, 25:22, 25:23 ja tegi sellega Lätile suure teene.

Lätil on nüüd nelja vooru järel kolm võitu ja 9 punkti, Hispaanial ja Moldoval on kaks võitu ja 6 punkti. Kuna ka geimide suhe on lõunanaabritel soodne, siis on nüüd kõik trumpkaardid nende käes. Isegi kui homme kaotatakse Hispaaniale 0:3, aga pühapäeval võidetakse Küprost 3:1, on Läti alagrupi võitjana EM-finaalturniiril. Valikturniiri esimeses omavahelises matšis kaotas Läti Hispaaniale 1:3, aga purustas Küprose 3:0 (17, 16, 11).

Viimati mängis Läti EM-finaalturniiril aastal 1995. Edu korral saaks Keelest esimene Eesti suurte pallimängualade treener, kes on viinud finaalturniirile oma riigi esindusmeeskonna kõrval ka mõne teise rahvusmeeskonna.