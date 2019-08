VÕRKPALLI EM | „Kohustuslik võit”, korraldaja tõus ja langus, Eesti autsaideri seisus ja 10 000 tunnistajat

Kui esmakordselt EM-ile pääsenud Eesti naiskond läheb homme Budapestis algavale turniirile vastu suuremate ootuste või veel vähem kohustustega, siis Ungaril on eesmärgid selgelt paigas: kuueliikmelises alagrupis tuleb olla kindlasti nelja parema hulgas, et saada 1/8-finaali, ideaalis võiks murda ka veerandfinaali.

Mullu MM-il neljandaks tulnud Hollandit ungarlannad seljatada ei looda, kuid teisi tahetakse võita, autsaideriks peetavale Eestile on kaotamine sisuliselt lubamatu. Sestap on Eesti kui eeldatavalt nõrgim tiim, seatud avavastaseks. „Võit Eesti üle on kohustuslik. See annaks turniirile hea stardi, meile kõvasti eneseusku ja siis võime võita ka Rumeeniat, Horvaatiat ja Aserbaidžaani,” rääkis Ungari meedias sealse koondise teenekas mängija Edina Dobi, kes sedapuhku on teistsuguses rollis – tiimi mentor, EM-i saadik ja stuudioekspert.

Ungari kuldajad, langus ja uus tõus

Ungari naiste võrkpall oli omal ajal väga kõva – 70-80ndatel nopiti EM-idelt hõbe ja kolm pronksi, olümpiamängudel saadi kaks neljandat ja viies koht. Seejärel kadus Ungari naiskond pildilt, kuid viimastel aastatel on toimunud taassünd. Pärast 28-aastast pausi pääseti jälle EM-ile ja nüüd on sinna jõutud juba kolmandat korda järjest, aastal 2015 oli lõppkohaks 12., 2017 15.

„Üks põlvkond töötas edu nimel tükk aega,” selgitas Dobi tõusu tagamaid. „Ka peatreener Jan de Brandt mängis väga olulist rolli. Ta andis meile esimesel treeningul ühe raamatu ja ütles, et me ei saa alustada koostööd enne, kui kõik on sellega tutvunud ja oleme ühel lainel. Meie jaoks tuli palju uusi asju, me pole kunagi võistkonna treeneris kahelnud, kuuletume talle täielikult.”