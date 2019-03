Võrkpalli Eesti meistrivõistlustel algavad tulised poolfinaalid: Tartu vs Rakvere ja Saaremaa vs Pärnu

Rakvere VK jõudis poolfinaali läbi raskuste. Veerandfinaalseeria eel kaotas meeskond vigastustele kaks põhimeest Andris Õunpuu ja Tanel Uusküla, kes kumbki ei saanudki seerias meeskonda aidata. Ometi suudeti Selver Tallinna vastu seeria 2:1 võita, seejuures jäädi kahes viimases mängus 0:2 kaotusseisu ja võideti lõpuks 3:2.

Rakvere loots Andres Toode rääkis, et raske veerandfinaalseeria andis kõvasti eneseusku. "Ütlen ausalt, Selveri vastu edasi pääsemine oli endalegi väikeseks üllatuseks. Selver on väga hea tiim ja eks me ikka ületasime ennast selles seerias. Positiivne on juba seegi, et saame poolfinaalis mängida, sest sel hooajal pole meilt seda õiget sähvakat ju tulnud, tugevaid pole veel võitnud. Ses mõttes on see mingi leevendus hooajale ja kindlasti uus motivatsioon meestele, samuti saime kõvasti eneseusku juurde," kommenteeris Toode. "Tartu on aga meiega võrreldes teisest klassist meeskond. Muidugi läheme ja võitleme nagu oskame. Sain veerandfinaalis uusi mehi põhikoosseisus proovida ja nüüd saab julgemini koosseisuga katsetada. Meie suurim mure on sel hooajal olnud liigne omavigade arv, kui suudame neid igas elemendis vähendada, pole ka Tartu vastu saamine ilmvõimatu," lisas juhendaja. Toode sõnul võib varsti platsile oodata ka Õunpuud ja Uusküla. "Andris juba servi vastu võtmas käis ja loodan, et tema saab meid aidata. Ka Taneli õlg on puhkust saanud ning usun, et tedagi saan mingil määral kasutada kasvõi vahetuste andmiseks," lisas peatreener.

Seeria esimene mäng toimub 15. märtsil kell 19.00 Tartu Ülikooli spordihoones, teine mäng 20. märtsil kell 19.00 Rakvere spordihoones, kolmas 23. märtsil kell 17.00 taas Tartus. Vajadusel peetav neljas kohtumine toimub 27. märtsil Rakveres kell 19.00 ning viies Tartus 30. märtsil kell 19.00.

Saaremaa Võrkpalliklubi vs Pärnu Võrkpalliklubi

Saaremaa pääses otse poolfinaali, Pärnu lülitas veerandfinaalis kindlalt konkurentsist TalTechi, võites esimese mängu 3:0 ja teise 3:1. Omavahelised kohtumised Credit24 Meistriliiga põhiturniiril lõppesid tulemusega 3:1 Pärnule ja 3:0 Saaremaale. Karikafinaalis sai Saaremaa Pärnu üle 3:2 võidu.

Saaremaa meeskonna peatreeneri Urmas Tali sõnul saab seerias määravaks mentaalne valmisolek ja mängijate tervis. "Eelkõige saab otsustavaks võistkonna sisemine vamisolek ja et mingied jamasid ei juhtuks vigastuste jms osas. Oleme pärast Credit24 finaali saanud tegeleda kõikide vajalike elementidega, loodan, et saan meeskonna ühtsesse löögiruskikasse," ütles peatreener, kel vahepealse mänguvaba perioodiga ühtegi kontrollmängu pidada ei õnnestunud. "Kaotasime ka kodusaali eelise, sest juba sügisel oli saal avamängu kuupäeval teatrietenduseks broneeritud. Ent usun, et see ei saa selles seerias määravaks. Motivatsioon on samuti tagasi, loomulikult olime pärast Credit24 Meistrliiga finaalikaotust löödud, aga sellest oleme nüüdseks üle saanud ja valmis finaali pääsu eest võitlema. See vastasseis on võrkpallisõprade jaoks tõeline maiuspala," lisas Tali.

Pärnu VK juhendaja Avo Keel ootab oma meeskonnalt poolfinaalseerias võitlemist ka raskes olukorras. "Vastasel on komplekteeritusest tulenevalt variante mitmeid, kellega tulla - kes nurgas või kes sides või kes diagonaalis. Eks me peame kõikideks variantideks valmis olema ja selleks hetkel ka tööd teeme, et mingi esialgne kondikava paika panna," rääkis Keel ettevalmistusest. "Enda meestele on mul põhiline ootus see, et kui me geimis punktidega või mängus geimidega kaotusseisu jääme, siis käed rüppe ei vaju. See on läbi hooaja probleemiks olnud. Kui kõik on hästi, siis jaksame ja emotsioon on üleval, aga nii kui raskeks läheb, on liiga palju ooteasendis olemist, et mis nüüd saab. Seal tuleb mõelda, kuidas paremini ja agressiivsemalt mängida," analüüsis Keel. Pärnu poolel on hetkel küsimärgi all nurgaründaja Illia Kovalovi kaasa tegemine esimeses mängus. "Tema osas pole veel täit kindlust, aga usun, et teises mängus on ta olemas. Teised on terved ja rivis," lisas juhendaja.

Selle poolfinaalseeria avamäng toimub 16. märtsil kell 17.00 Pärnus, teine kohtumine 21. märtsil kell 19.00 Kuressaares, kolmas 24. märtsil kell 17.00 Kuressaares. Vajadusel peetav neljas kohtumine toimub 28. märtsil kell 20.00 Pärnus ja viies 30. märtsil kell 20.00 Kuressaares.

5.-6. koha mängudel lähevad vastamisi Selver Tallinn ja TalTech, see seeria peetakse kahe võiduni.