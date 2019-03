Võrkpalli Balti liiga veebruari parim mängija oli Hindrek Pulk

Bigbank Tartu võitis veebruaris Credit24 Meistriliigas play-offide eelsest viimasest neljast mängust kolm ja kindlustas sellega põhiturniiri võidu ja õiguse korraldada finaalturniir koduses Ülikooli spordihoones. Lisaks võideti kahes veerandfinaalmängus ülikindlalt Taltech-i võistkonda.

Tartlaste parim mängumees sellel kuul oli nende saarlasest diagonaalründaja Hindrek Pulk, kes tõi kuues mängus kokku 86 punkti. Eriti tähelepanuväärseks teeb Pulga saavutuse, et mitmes mängus ei pidanud peatreener Andrei Ojamets vajalikuks meest mängu lõpuni platsil hoida. Kuu säravamateks hetkedeks jäid tal 29 punkti otsese konkurendi RTU/Robežsardze vastu (rünnakute efektriivsus 61%) ja esimeses veerandfinaalis kolme geimi ja 65%-lise rünnakuefektiivsusega saavutatud 18 punkti (sealhulgas 3 serviässa ja 2 blokipunkti).

Pulga jaoks on see juba teistkordne selline tunnustus Credit24 Meistriliigas, mees võitis kuu parima tiitli ka eelmise aasta novembris. "Hindrek on hooaja edenedes läinud aina paremasse hoogu," kommenteeris Bigbanki peatreener Andrei Ojamets mehe mänguvormi, "meeskonna hea esitus on andnud mulle võimaluse teda säästlikult kasutada ja see on hea nii mehe enda vastupidavuse jaoks kui ka teistele poistele mänguvõimaluse andmiseks."

Credit24 Meistriliiga kuu parim mängija saab auhinnaks 150-eurose kinkekaardi, mille on välja pannud Sportland Eesti. 2. märtsil, Final Four'i finaali eel, andis Pulgale auhinna üle Eesti Võrkpalli Liidu president Hanno Pevkur.