Vollekoondisest välja jäänud Martti Juhkami lõi käed Saksamaa tippklubiga

13 korda Saksamaa meistriks kroonitud ja tänavu hõbemedalile tulnud Friedrichshafeni kodulehe teatel sõlmiti eestlasega aastane leping. Viimane meistritiitel pärineb klubil aastast 2015. Kolm aastat järjest on tuldud Saksamaa karikavõitjaks - tiitel, mida Juhkami uuel leivaisal on ette näidata tervelt 16 tükki.

Eesti Päevaleht kirjutas juba 22. mail, et Juhkamil susiseb ühe Meistrite liigas osaleva klubiga. "Sõlmisin lepingu Meistrite liigas mängiva klubiga, aga ei saa selle nime veel avaldada," sõnas ta toona.

Nüüd, mil uudis avalik ja klubi teada, on ka Juhkami meeskonna kodulehel oluliselt jutukam olnud. "Tahan saavutada kõike sama, mida klubigi saavutada tahab. Võitleme koos iga punkti nimel ning loodetavasti rõõmustame ka publikut," ütles 31-aastane Juhkami, kelle kohta märgitakse, et Bundesliga pole mehele võõras. 2013.-2014. aastani mängis ta Bühlis.

Friedrichshafen saab olema Juhkami karjääri viies välisklubi. 2017. aastast tänavuseni pallis ta Prantsusmaal Tourcoing Lille Metropole tiimis, enne seda Innsbrucki Hypo Tirolis, Rennesis, Bühlis, Tallinna Selveris, Tartu Pere Leivas ja Rakvere Aerocis.

Veel on klubi veebisaidil tehtud väike ülevaade Juhkami lapsepõlvest ja Eesti vollest. Märgitakse, et ta alustas karjääri kaheksa-aastaselt. "Mu isa tõi mind võrkpalli juurde. Mu kodulinn Rakvere oli tugevaim tiim Eestis ning meil oli toona parim noortetreener. See tegi otsuse lihtsaks. Mu endine tiimikaaslane Oliver Venno mängis Friedrichschafenis. Olen temalt kuulnud ainult häid asju ja tahan seda kõike nüüd ise kogeda," ütles Juhkami.