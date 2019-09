Viljandi Tuleviku nigeerlasest ründaja pidi viisaprobleemide tõttu Eestist lahkuma

Onyeanula saabus Viljandisse käesoleva aasta aprillikuus Rumeenia klubi FC Rapid Bucuresti juurest ning registreeriti Tuleviku mängijaks suvise üleminekuakna raames.

"Hetkel on Davidi olukord selline, et tema viisa ja tööluba lõppesid 31. augustiga," ütles Viljandi klubijuht Raiko Mutle. "Kogu probleem sai alguse tema eelmise tööandja juures. Bucuresti klubi Rapid sattus maksuvõlgadesse ning neil ei lubatud seetõttu uusi välismängijaid registreerida. Enne seda aga olid nad Davidiga lepingu allkirjastanud. Klubi jättis lepingu õigel ajal ja korrektse lõpetamise asemel aga lihtsalt esitamata Davidi tööloa taotluse. Nii oli mängija ühel hetkel sunnitud riigist lahkuma."

Mutle lisas, et Onyeanula kuni 31. augustini Eestis viibimise aluseks olevad dokumendid olid korras, samuti kui kõik mängija Eesti jalgpalliliidus üles andmiseks tarvilikud paberid. Rumeenia klubi korraldatud pahatahtlik segadus päädis aga Onyeanulale Schengeni viisasüsteemis peale pandud keelumärkega. Seetõttu ei olnud Tulevikul võimalik enam taotleda uut viisat ja tööluba järgmiseks perioodiks.

"Õnneks on see keeld lühiajaline ja sisult bürokraatlik, sest mängijal tekkinud olukorras mingit süüd ei ole," rääkis Mutle. "Tahan kindlasti esile tõsta Eesti vastavate instantside ametnike väga mõistvat suhtumist Davidile tehtud ülekohtusse ning nendepoolset igakülgset koostööd meie klubiga. Kahjuks sai aga aeg otsa, Rumeenia riigiasutuste poolt keeldu ei tühistatud ning Davidil tuli Schengeni viisaruumist lahkuda. Nüüdseks oleme juba käivitanud protsessi, mis päädib loodetavasti sellega, et David on oktoobri keskpaigast taas meiega."