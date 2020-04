Viimaks! Eesti võrkpallurid Robert Täht ja Siim Põlluäär pääsevad Itaaliast tagasi koju

Delfil õnnestus Itaalia tippklubi Perugia ridadesse kuuluv Täht tabada telefonitsi Frankfurdi lennujaamast. "Reis hetkel käib. Eesti aja järgi kell 14 stardib lennuk Tallinna poole."

Kuidas aga õnnestus koroonakriisist räsitud Itaaliast ära lennata? "Viimase nädala jooksul on tekkinud Rooma ja Tallinna vahel stabiilne lennuühendus." Kahe pealinna vahelt saab nüüd lennata kolm korda nädalas.

Saapamaal otsustati esmaspäeval tugevuselt teise ja kolmanda liiga hooajad lõpetada. See tähendab, et koju saab tulla ka Tuscania ridadesse kuuluv Põlluäär, kes koos Tähega kodutee ette on võtnud.

Tähe jaoks aga hooaeg veel lõplikult läbi pole. Põhiturniir lõpetati küll ametlikult ära, kuid liiga juhid loodavad võimalusel pidada esineliku meeskondadega play-off turniiri, et meister välja selgitada. Nende hulka kuuluvad ka Täht ja Perugia, kes hoidsid põhiturniiril kolmandat kohta.

Vajadusel saab Täht ka Itaaliasse naasta. "Klubiga on kokkulepe olemas, kui midagi toimub, saame tagasi."

Eestisse naastes ootab eestlasi ees ühtlasi kaks nädalat karantiini. "Neli nädalat on üksi karantiinis juba veedetud, midagi uut pole. Lihtsalt ümbruskond on teistsugune," rääkis Täht.