Viiendale EM-ile sõitev kapten Toobal: nõrgad me kindlasti ei ole

"See mäng näitas seda, et natukene paremini mängida ja on võimalik Bulgaaria sugust meeskonda võita," mõtiskles koondise sidemängijast kapten Kert Toobal. "Esimeses geimis näitasime kindlasti liiga palju respekti, nad ei väärinud seda. Edasi oli juba hulga parem, natuke kahju, et neljandas geim kulges meie taktikepi all, kuid ise natuke soperdasime seal lõpus ära. Võib-olla see kokkuvõttes meil paha ka ei tee."

Toobal ja Ardo Kreek lähevad EM-ile juba viiendat korda. Kas seekordne koondis on kõige tugevam? "Kindlasti me nõrgad ei ole, oleme andnud põhjust ise seada kõrgeid eesmärke ja vastavalt sellele ka üldsusel. Teame, et meil on esimene eesmärk alagrupist edasi saada, siis tuleb nagunii raske vastane. Aga et alagrupist kõigepealt edasi saada, tuleb mängida oma selle suve parimaid mänge," kostis Toobal.