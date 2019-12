Vigastustega maadlev Pärnu võõrustab eurosarjas Horvaatia klubi

"Vastane harrastab kiiret mängu ja on agressiivse serviga, seal on kaks head nurka ja diagonaal. Nad on mänginud üsna sama koosseisuga sel hooajal. Huvitav on see, et üks tempomees on vasakukäeline, seda on pealtvaatajatel huvitav jälgida, sest see on üsna harv juhus, mis ka meie bloki jaoks tähendab veidi teistsugust tegutsemist," lisas Keel Horvaatia klubi kohta.

Kordusmäng toimub Horvaatias 18. detsembril.