Kuidas paraneb Täht kõhulihasevigastusest? Miks on muutunud nurgaründajate konkurents Poola klubis Rzeszowi Asseco Resovias veel teravamaks? Kuidas on nimekas Poola klubis läinud Timo Tammemaal ja mis mees on peatreener Alberto Giuliani? Miks on hakanud Täht rohkem Balti liigat vaatama? Mis kotermann on pugenud Saaremaa mängumootorisse? Kas kunagi võib Eesti koondises näha platsil korraga kahte Tähte - Robertit ja ta nooremat venda Tristanit?

Meie küsisime, oma Poola kodu köögilaua taga istunud Täht vastas. Head uut võrkpalliaastat ja head vaatamist-kuulamist!