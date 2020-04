VIDEO | Itaalias karantiinis viibiv Robert Täht: kolmapäevani sain veel trenni teha, nüüd olen vaid nelja seina vahel

"Kuni kolmapäevani sain veel trenni teha, aga nüüd pandi see võimalus ka lukku. Olen nüüd olnud nelja seina vahel lukus," sõnas Täht alustuseks.

Küsimustele vastates ütles Täht muu hulgas, et kõige võimsam mängija, kellega ta on koos mänginud, on Wilfredo Leon. "Jõusaalis see ehk näha ei olegi, aga palliplatsil näevad seda kõik, kes vähegi mänge vaadanud. Selle mehe õlg ja hüpe on ikka midagi muud."

Treeneritest on Tähe karjäärile kõige tugevama jälje jätnud endine Eesti koondise juhendaja Gheorghe Cretu. "Esimese nimena ütleksin kindlasti Gianni. Tema aitas mul teha välismaale suure sammu edasi, temata olnuks see oluliselt keerulisem. Raul Reiter on mõjutanud mind Audentese ajal, kui tuli see arusaam, et mida on vaja teha, et saada võrkpalluriks ja alaga ka leiva lauale saaks. Lisaks veel esimesed treenerid. Ja iga treener on ikka mingi jälje jätnud."

Võrkpalli populaarsuse kohta Itaalias ütles Täht, et jalgpall ja korvpall on küll popimad, ent ka võrkpallil on siin suur tähtsus: "Näiteks see linn, kus mina elan on läbinisti võrkpallilainel. Ka mängijad on kõik nägupidi tuntud."

Vaata Robert Tähe vastuseid fännidele:

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!