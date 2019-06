Venno on Cretule puhkuse eest tänulik

Oliver Venno on üks kuuest koondise põhimehest, kes sai kurnava klubi hooaja järel pikema puhkuse ja on nüüd nädala jagu Tartus harjutanud, et astuda homme koondise eest taas lahingusse. "Sai käidud Ameerika Ühendriikides ja sai sõbral pulmas käidud," lausus Venno ERR-ile. "Eestis väga olla ei saanudki, aga suht mõnus ja olen väga tänulik, et ta meile sel aastal sellise võimaluse andis."

"Peatreener rääkis, et võib mind kasutada nurgana ka. Vastuvõtutrenni olen kaasa teinud," lausus Venno.

Selja ja õlaprobleemidega kimpus olnud diagonaalründaja Renee Teppani väljakule saatmisega treenerid ei kiirusta. "Renee kindlasti ei ole see mees, keda peab väljakule panema," ütles abitreener Rainer Vassiljev. "Hindrek Pulk on näidanud, et suudab meid aidata küll."

"Ma olen väga positiivselt meelestatud. Olen end trennides natuke tagasi hoidnud ka ja usun, et olen sellest lahti, kuid ikkagi tasub vähemalt esialgu võtta natuke rahulikumalt," lausus Robert Täht, kes on samuti vigastusest paranenud.