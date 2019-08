Vennad Rain ja Andrus Raadik – kas spordimehed valisid nooruses ikka õige ala?

Andrus Raadiku (32) peres on teatavasti tähtsal kohal ka korvpall, sest nii noorem vend Rain Raadik (30) kui ka onupoeg Toomas Raadik (28) kuuluvad sel alal Eesti paremikku.

“Rain läks päris noorelt kodust ära Eestimaa peale rändama,” meenutas Andrus venna korvpalluritee algust. “Eks meil oli päris palju omavahelisi hõõrumisi, ilmselt puberteedi pärast. Kui vaatasin kõrvalt teisi vendasid, kes puutusid kõvasti kokku, siis meil nii polnud. Suhtlesime vähe. Aga nüüd on kõik korras. Suhtleme ja pole mingeid probleeme.”

Küsimusele, kas Andrusest võinuks hea korvpallur ja Rainist tugev võrkpallur saada, vastas tugeva kehaehitusega 197-sentimeetrine vanem vend muiates: “Ütleme nii, et kehaehitusi vaadates võinuks asjad teistpidi olla küll. Rain on ju 208-sentimeetrine. Korvpallurina võiks tal massi rohkem olla, aga võrkpallurina… Tema käis ju samuti Johannes Noormägi trennis alguses. Aga talle see võrkpall vist ei meeldinud, sest ta läks peagi korvpalli juurde, kus olid ka sõbrad.”

Kui isiklikus plaanis on Andrus Raadik jõudnud täna Rainist kõrgemale tasemele, siis tiitlite osas ta Rainile vastu ei saa.

“Tartus ja Kalevis võitis Rain ikkagi tiitleid, olgugi et rollimängijana. Minul on saalivõrkpallis ainult üks Eesti meistritiitel. Tema on selles osas eest läinud,” ütles viimasel kolmel hooajal Soome kõrgliiga paremate ründajate hulka kuulunud Andrus Raadik lõpetuseks.