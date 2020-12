Väikelinna ime – Võru võrkpallurid alistasid 35 aastat tagasi Eesti koondise ja olümpiavõitja Viljar Loori

Töörahva Elu märkis ära, et sõna võtsid nii toonane spordikooli direktor Lembit Allas, rajooni täitevkomitee esimehe asetäitja, rajooni võrkpallisektsiooni esimees Enn Saarik ja Võru I keskkooli direktor Ilmar Reiman, kes muuhulgas andis võistkondadele üle ka tüdrukute poolt valmistatud medalid.

Äramärkimist väärivad kindlasti ka sekretäri lauas istunud Reet ja Raivo Jeenas ning mängu kommenteerinud endine võrukas, toona EKP Pärnu Rajoonikomitee tööstus- ja transpordiosakonna juhataja Jüri Pärg.

Lauas istuvad Raivo ja Reet Jeenas ning mängu kommenteerinud Jüri Pärg. Mati Pakler

Raudsepp: „Võru on tõeline võrkpallimeka“

Mängu lõpptulemust ükski asjaosaline üllatavaks ei pea. Toona Eesti koondist juhendanud Laimons Raudsepa sõnul olid ju kõik väljakule jooksnud võrulased tegevad ka tema juhitud koondises ning enamus nendest täitsid põhirolli ka sama hooaja lõpus Moskvas toimunud Nõukogude Liidu esiliiga üleminekumängudel, kui Tallinna Kalev alistas kahel korral Kiievi Lokomotiivi ning tõusis võrkpallimaailma absoluutsesse tippu – Nõukogude Liidu meistriliigasse.

„Nii Keel, Lillepuu, Salumaa, Kelder, Kruuda kui ka Soome kuulusid sellesse ajaloolisse võistkonda,“ ütleb Raudsepp ja lisab tunnustavalt: „Võru on aastaid olnud vabariigi võrkpallimeka.“

Raudsepp teab, millest räägib.

Just tema oli üks nendest meestest, kes 90-nendatel aastatel, pärast Jaan Gutmanni surma, aitas Aksel Saali Võru turniiri korraldamisel võistkondadega „varustada“. Tandem Ivan Dratšov ja Jaan Gutmann oli asendunud duoga Aksel Saal ja Laimons Raudsepp.

Jaanus Lilliepuu hinnangul andise see võit võrukatest võrkpalluritele pikaks ajaks väikest võistkonnasisest aasimisainet. Keel lisab, et teades Viljar Loori ja Rein Linki, siis need mehed niisama pooleteraliselt mängima ei tulnud, kindlasti tahtsid nad meeletult võita. „Ometi olnuks Võru kaotus pigem suureks üllatuseks,“ on Keel enesekindel.