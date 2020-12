Vägev! Juhkami meeskond seljatas Meistrite liigas Venemaa meistri, eestlane sai MVP tiitli

Geimides loovutati vastasele 20, 23 ja 22 punkti. Taas on põhjust kiita Friedrichshafenis nurgaründaja positsioonil tegutsevat 32-aastast Martti Juhkamit, kes valiti kohtumise kõige kasulikumaks mängijaks. Ta tõi 15 punkti, efektiivsus oli +12, rünnaku resultatiivsus 65%, servi vastuvõtt 63%, blokis hiilgas koguni neljal korral ja 10 servist eksis vaid korra. Friedrichshafeni resultatiivseim oli 18 silma kogunud diagonaalründaja Linus Weber, eile Trentinole 2:3 alla vandunud Lokomotivi suurimaks skooritegijaks kerkis 18 punkti toonud Drazen Luburic. STATISTIKA

„Eile mängisime ennast lahti ja täna tegime tõesti supermängu, eriti just vastuvõtul, kus olime väga-väga head,” jäi Juhkami meeskonna tänase etteastega väga rahule. „Venelastele meeldib, kui neile silmad kinni blokki sisse lüüa, aga proovisime neile ebameeldivat mängu mängida, kus ise palju ei eksi. Surusime serviga ja olime blokis väga korrektsed, mida mäng edasi, seda rohkem pinges nad olid, sest neile oli see samuti ülioluline mäng edasipääsu arvestades.”

Lokomotiv on Venemaa valitsev meister, kevadel koroona tõttu pooleli jäänud hooajal juhtisid nad tšempionaati ja kuulutati ka võitjateks. Tänavu hoitakse viie võidu ja kolme kaotusega seitsmendat kohta.

Friedrichshafen on E-grupis võitnud kahest mängust kaks, homme mängitakse esimese turniiri võõrustaja Trentinoga. Täna õhtul lähevad vastamisi Trentino ja Karlovarsko. "No eks edasipääsuks peaksime ikka homme vähemalt kaks geimi kätte saama. Palju mänge on veel alles ees ja ega meil lihtsamaks midagi ei lähe," teab Juhkami, et vara on veel hõisata.

Juhkami ilusaid sooritusi Friedrichshafeni eilses võidumängus saad vaadata siit.

Veerandfinaali pääsevad kõigi viie gruppide võitjad ja lisaks kolm edukamat teise koha meeskonda. Enne turniiri võis E-grupi peasoosikuks pidada Trentinot ja teiseks Novosibirskit. Kokku peetakse kaks turniiri, teist võõrustab Juhkami leivaisa.