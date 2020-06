Uus infokild Saaremaa koroonadraama kohta: Milano võrkpalluri verest leiti ikkagi haiguse jäljed

Sel ajal Petric seda veel ei teadnud. „Kui epideemia lahti läks, siis meid ei testitud, kuid olime kõik karantiinis,” rääkis hiljuti Milano Powervolley ridadest Modenasse siirdunud Petric väljaandele novosti.rs. „Alles hiljem, kui tegime Milanos teste, avastati mul antikehad, mis tähendab, et olin viiruse läbi põdenud. Kuna ma tundsin end viletsalt kahel päeval – veebruari lõpus ja märtsi alguses –, siis usuvad arstid, et just sel ajal olingi haiguse küüsis. On selge, et sel perioodil põdesid paljud enese teadmata koroonaviirust. Nüüd on kõik korras, testid on negatiivsed.”

Võrkpalli eurosarja mängud Saaremaa ja Milano vahel peeti Kuressaare spordihallis 4. ja 5. märtsil.

Eesti Päevalehel õnnestus Petriciga vestelda enne mänge 3. märtsil Tallinna lennujaamas, siis oli Petric veendunud, et keegi meeskonnast ega sellega seotud inimestest pole koroonaviirusesse nakatunud. „Ei, õnneks mitte. Loodetavasti see ka nii jääb,” lausus Petrić, kelle sõnul on Milano suur linn ja Powervolley klubi kandis pole juhtumeid olnud.

Küsisime toona, kui tõsine olukord Milanos on. „Mitte selline, nagu võib näha sotsiaalmeediast ja ajalehtedest,” kinnitas Petrić. „Kõik töötab ja on üsna tavapärane. Tähtis on pöörata tähelepanu väikestele asjadele, eelkõige hügieenile. Muidugi on neid juhtumeid, aga on öeldud, et see haigus pole tegelikult nii ohtlik. Loodetavasti on mõne nädala pärast seis parem.”

