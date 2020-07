Uuenenud koosseisuga rahvusmeeskond kohtub Soome ja valitseva maailmameistri Poolaga

Peatreener peab hakkama saama mitme põhimeheta ja nii saavad võimaluse end näidata nooremad mängijad. Erinevatel põhjustel ei sõitnud koondisega laagris olnud meestest kaasa kapten Kert Toobal, Robert Täht, Timo Tammemaa, Keith Pupart ja Martti Juhkami. Juba varasemalt oli teada Ardo Kreegi ja Renee Teppani eemalejäämine.

Peatreener ütles, et oleks tahtnud ka kogenumaid mängijaid võistlusolukorras näha. "Loomulikult oleksin tahtnud neid kaasa võtta, aga hetkeseis on selline, et mitmete kogenumatega praegu arvestada ei saa. Olen veidi pettunud, sest tahtsin sel suvel EM-ile mõeldes kõigist head pilti ette saada ja ka kokkumängu osas oleks see palju juurde andnud. Juhkami saab loodetavasti koondist aidata Läti vastu, me ei tahtnud tema õlale veel sellist koormust anda. Olen nende meestega väga rahul, kes kolm nädalat laagris tööd on teinud. Olid korralikud trennid ja hea suhtumine," rääkis juhendaja. "Anname selle grupi mängijatega endast kontrollmängudes parima ja eks siis näeb, kuidas need sujuvad."

Eestis näeb koondist mängimas augustis, kui 6.-8. augustini peetakse kontrollkohtumised Lätiga Võrus ja Tartus.

Järgmisel suvel toimuvate Euroopa meistrivõistluste ühe korraldajana on Eesti koha finaalturniiril taganud ja valikmänge pidama ei pea.

Mängude ajakava

22. juuli 17.30/18:00 Soome - Eesti (Salo) mitteametlik

23. juuli 17.30/18:00 Soome - Eesti (Salo) mitteametlik

24. juuli 17.45 Soome - Eesti (Salo) ametlik

26. juuli 21.00 Poola - Eesti (Lodž) ametlik

27. juuli 19.00 Poola - Eesti (Lodž) ametlik

Koondise koosseis mängudeks Soome ja Poolaga:

Sidemängijad: Markkus Keel, Robert Viiber

Diagonaalründajad: Oliver Venno, Markus Uuskari, Taavi Nõmmistu

Nurgaründajad: Kristo Kollo, Rauno Tamme, Albert Hurt, Andrus Raadik, Stefan Kaibald

Temporündajad: Andri Aganits, Mart Naaber, Alex Saaremaa, Henri Treial

Liberod: Johan Vahter, Silver Maar

Peatreener Cédric Énard, abitreenerid Loïc Geiler ja Oliver Lüütsepp, ÜKE-treener Mirko Fasini, statistik Alar Rikberg, füsioterapeut Siret Kalbus, mänedžer Robin Ristmäe.