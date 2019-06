Uuenenud koosseisuga rahvusmeeskond kohtub Horvaatiaga, naiskond võõrustab Kreekat

21.-22. juunil toimub Tallinnas Saku Suurhallis meeste Kuldliiga finaalturniir, pileteid finaalturniirile saab osta SIIT. Kuldliiga finaalturniirile pääseb iga alagrupi võitja ning koha nelja seas tagab ka korraldaja ehk Eesti meeskonnal on koht nelja seas olemas.

Naiskond võõrustab Kreekat

Hõbeliigas mängiv naiskond jäi viimati 0:3 alla Sloveeniale. Sloveenia on ka B-alagrupi liider täisedu 9 punktiga, Kreekal on teisena 6 punkti, Eestil 2 ja Portugalil 1 punkt. Vaata kõikide alagruppide ajakava ja tulemusi.

Eesti naiskonna peatreener Andrei Ojamets tahab mänguaega jagada ka neile, kes seni on harvem platsile pääsenud. "Et meil edasipääs on sisuliselt kadunud, võtame me Euroopa liigat tähtsa ettevalmistusetapina Euroopa meistrivõistlusteks. Saan mänguaega jagada ka neile, kes seni on vähem platsile pääsenud. Mis aga ei tähenda, et seni põhikoormust kandnud naised jäävad täiesti pingile. Tahan kõikidest paremat pilti ette saada ja eks mängijad tahavad ju ka näidata, mida nad suudavad," sõnas Ojamets. "Viimase nädala jooksul oleme enim tegelenud kaitsemänguga, kus meil on probleeme olnud."

Rahvusnaiskonna koosseis mänguks Kreekaga: Julija Mõnnakmäe, Jade Šadeiko, Kaisa Bahmatšev, Kristel Moor, Nette Peit, Kristiine Miilen, Anu Ennok, Ingrid Kiisk, Hanna Pajula, Liis Kullerkann, Eliise Hollas, Eliisa Peit, Mari Arak, Kristi Nõlvak. Peatreener Andrei Ojamets, abitreenerid Marko Mett ja Oliver Lüütsepp, statistik Mihkel Sagar, mänedžer Jaanika Jakobson, füsioterapeut Madis Arumäe.

Hõbeliiga alagrupiturniiri ajakava (Eesti aeg):

8.06 kell 17.00 Eesti - Kreeka (Tartu)

12.06 kell 16.30 Kreeka - Eesti

15.06 kell 17.00 Eesti - Portugal (Tartu)