Uuel mängunädalal on enim tööd TalTechil

Nädala avamäng toimub kolmapäeval, 7. oktoobril kell 19.30, kui TalTech võõrustab liiga liidrit Saaremaa Võrkpalliklubi.

Laupäeval mängib TalTech Leedus sealse Klaipeda Amber Volleyga, pühapäeval võõrustab Klaipeda klubi Bigbank Tartut. Klaipedas toimuvaid mänge näeb otsepildis YouTube´is SIIN.

TalTech on liigatabelis 3 punktiga seitsmendal kohal, kirjas on võit Selveri üle ja kaotus Pärnult. Kõik kolm senipeetud mängu võitnud Saaremaa asub liidrikohal, teine on 5 punkti kogunud Jekabpilsi Luši ja kolmas 4 punktiga Bigbank Tartu.

Vaata tabeliseisu ja tulemusi.