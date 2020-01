Uue peatreeneriga Saaremaa võttis teise võidu järjest ja kerkis turniiritabelis

Teist päeva järjest oli Saaremaa resultatiivseimaks Keith Pupart, kelle arvele kogunes täna 13 punkti (+11), Daniel Maciel lisas 9 punkti (+2) ja Henri Treial 8 silma (+5). Saaremaa vastuvõtt oli 44%, rünnak 47%, blokiga teeniti 4 punkti ja servil löödi 7 ässa ja tehti 13 viga, kirjutas Volley.ee.

Gatis Garklavs oli RTU edukaim 11 punktiga (+0), RTU vastuvõtt oli 41%, rünnakuid lahendati 40-protsendiliselt, blokipunkte saadi 1 ja servipunkte 3 (9 viga).

Credit24 Meistriliigas tõusis Saaremaa Jekabpilsi asemel teisele kohale, 15 mänguga on kogutud 36 punkti. Liidrikohal on jätkuvalt Tartu Bigbank, kel on 40 punkti, kolmas on Jekabpils 34 puntkiga, neljas Selver Tallinn 31 punktiga ja viies Pärnu VK 21 punktiga. Esiviisikul on peale Saaremaa peetud 16 kohtumist.

Detsembri lõpus vallandas Saaremaa peatreeneri kohalt Urmas Tali ja palkas tema asemele Rootsi ja Kreeka kodakondsusega Ioannis Kalmazidise.