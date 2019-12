Urmas Tali: omavahelised mõõduvõtud Tartuga ei loe karikafinaalis enam midagi

Bigbank Tartu juhendaja Andrei Ojamets sõnas, et ühest mängust sõltuv karikas teeb olukorra põnevamaks. "Määravaks saab hetkeseis ja hetkeemotsioon, parandamisruumi kummalgi pole ning eks see lisab põnevust. Ärevuse osas - siis ma olen samamoodi tavaline inimene, täna veel erilist ärevust ei tunne, aga eks mõtted keerlevad selle mängu ümber aina rohkem. Tennisist Marat Safin on öelnud, et talle isegi meeldib, kui ta vastast natukene kardab, see andvat lisajõudu ja adrenaliini. Ma olen selle mõttega nõus. Meil pole põhjust Saaremaad minna mütsiga lööma ega ka ülemäära karta, aga ootame seda kohtumist põnevusega," sõnas Ojamets. "Viimases liigamängus sai otsustavaks meie rünnakuvigade suur arv. Aga nüüd on uus olukord ja uus mäng, lisaks on Saaremaa temporündaja Graham (austraallane Beau James Graham-toim) Austraalia koondise juures OM-kvalifikatsioonimängudeks valmistumas ja seetõttu tuleb veidi teistsugune mäng."

Saku Suurhall on Ojametsale varasemast tuttav paik. "Kunagi sai seal koondisega mängitud, kui Avo Keel peatreener oli. Lisaks kui Selver eurokarikat mängis ja Keele abitreener Raul Reiter ei saanud mingil põhjusel osaleda ning Avo kutsus mu appi. Pärnu VK Meistrite liiga mängus olin aastaid tagasi võistluste direktor ja nägin seeläbi korralduslikku poolt, seega võõras paik see mulle pole. Saal on korralik, kuigi minu isiklike lemmikute hulka ei kuulu, kõik on liiga tumedates toonides. Kui tuleb ka korralikult publikut, on see kahtlemata uus ja huvitav kogemus," lisas peatreener.