Urmas Tali oleks ilmselt vallandatud isegi karikafinaali võitmise korral. Miks küll?

Kas tõesti oleks Talist loobutud ka karikafinaali võidu korral? „See otsus oleks suure tõenäosusega sündinud ka võidu korral. Tulemus kinnitas meie otsust,” lausus Sepp. „See ei ole tehtud emotsiooni põhjal, ma olen igapäevaselt meeskonna juures ja näen protsesse kõrvalt. Mitte et Urmas oleks halb treener, mitte sugugi, aga vahel on tarvis muutust, värskust. Võistkond võiks näidata veel kvaliteetsemat mängu. Võime tuua paralleeli ka koondisega: ega Gheorghe Cretu olnud halb treener, aga värskust oli vaja.”

Kas võistkonnas on tekkinud mingid sisepinged? „Ma tean, et sa üritad minult palju infot kätte saada,” kostis Sepp. „Ei tasu vaadata, et meil on vaid kaks kaotust. Kui Balti liigas mängiks mõni Itaalia klubi, ei pruugiks neil olla ühtegi kaotust, kuid see ei tähenda automaatselt, et neil on kõik 100% hästi. Meie koosseisu vaadates peaksime olema veel paremad. Seda meeskonda ei pandud kokku selleks, et võtta teisi ja kolmandaid kohti. Teatud muid asju oli veel, aga neid ma ei hakka meedias lahkama.”

Kas Tali mõistis teie otsust? „Seda peab Urmaselt küsima. Vestlesime temaga eile, kolmandal jaanuaril kohtume uuesti. Nii on,” sõnas Sepp. Tali ennast ei ole Delfil õnnestunud tabada.

Uue treeneriga on läbirääkimised lõpusirgel, kuid allkirju paberil ei ole. „95 protsenti on asi kindel, loodame selle nädala jooksul kokkuleppele jõuda,” sõnas Sepp. Tegu on välismaalasega, kes on juhendanud Saaremaast kõrgemal tasemel klubisid.