Urmas Tali: mõne mehe jaoks võib olla olukord raske, kui pead igal juhul võitma

„Pärnu mängis omad asjad paremini välja. Me ei olnud rünnakul piisavalt head. Kapten (Siim Põlluäär) ei olnud ainus. Puudu jäi ka teiste panusest. Me ei suutnud näidata seda, mida seni oleme suutnud,“ rääkis Saaremaa peatreener Umras Tali Delfi Spordile.

Tali sõnul said lõpuks otsustavaks väikesed asjad, mis on meeskonda muutnud läbi hooaja. Esiteks tõi ta välja muudatused koosseisus. Seejärel Balti liiga finaalis Tartu käest saadud kaotuse, mis tõenäoliselt mõjutas tiimi vaimset poolt.

„Võrreldes eelmise hooajaga on meil ju ühtpidi uus võistkond. Kui mängija on harjunud olema olukorras, kus iga võit on hea ja järsku on ta olukorras, kus on igal juhul vaja võita, siis see võib olla keeruline,“ selgitas Tali. „Me ei mänginud sel hooajal oma stiili lõpuni välja. Nagu selgub, siis me ei olnud finaali jõudmiseks valmis. Pronksiseeriasse jäämine võib kokkuvõttes meie hooaja lõppu iseloomustada.“

Pärnu peatreener Avo Keel tunnistas, et Saaremaa alistamine mängudega 3:0 oli ootamatus kindlasti mõlema meeskonna jaoks. „Arvasime, et seeria neli mängu ikka kestab. Keegi ei osanud oodata, et kõik nii kiiresti läbi saab,“ märkis Keel. „Sel hooajal on igal pool olnud play-off'ides ootamatusi. Meie ja saarlaste eelmine mäng oli selline triller, mida ei ole enne nähtud. Põnevust on ikka jagnud.“

10. aprillil algava finaalseeria poole vaadates tunnistas Keel, et arvatavasti tuleb neil vastamisi minna Tartu Bigbankiga, kes juhib poolfinaalseeriat Rakvere Võrkpalliklubi vastu mängudega 2:1.