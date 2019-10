Urmas Tali enne Selveri ja Pärnuga mänge: olen asjade käiguga rahul, oleme liikunud tõusvas joones

Selver Tallinna abitreener Andres Toobal ütles, et Saaremaa vastu tuleb väljakule minna positiivse meelestatusega. “Saaremaa esimesed kohtumised pole väga sujuvad olnud, uusi mehi on palju ja nad pole veel oma mootorit täistuuridel käima saanud. Aga nende koosseis ja kvaliteet on kindlasti hea. Kui suudame positiivse suhtumisega peale minna, siis võiks olla hea võimalus nendega pusida. Kohtumine on Kuressaares ja meil ei tohiks pingeid olla, loodame Saaremaale kandadele astuda,” rääkis Toobal.

“Meie enda hooaja algus on ehk jätnud veidi petliku mulje, et oleme väga kõvad, pean silmas just kontrollmänge. Me lihtsalt alustasime teistest meeskondadest pallitrennidega varem ja kõik mehed olid kohe olemas ka. Esimesed liigamängud enam nii süsteemsed ei olnud, aga eks närvi ja pinget oli ka rohkem. Koosseis on meil kindlasti tugevam kui eelmisel aastal, on häid tulijaid,” kommenteeris Toobal Selveri hetkeseisu.

Nädala teine eeldatav põnevusmäng toimub pühapäeval, 13. oktoobril kell 17.00 Pärnus, kui kohalik Pärnu VK läheb kokku Saaremaaga.

Pärnu asub liigatabelis 4 punktiga kolmandal positsioonil, Avo Keele hoolealustel on kirjas 3:1 võit Limbaži üle ja 2:3 kaotus Jekabpilsilt.

Urmas Tali sõnul on Pärnu näol tegu samuti liiga paremikku kuuluva meeskonnaga. “Tasemelt on Pärnu esineliku meeskond, kvaliteeti neil jagub ja näis, mis mehed neil veel platsile tulevad,” rääkis Tali pühapäevase vastase kohta, kes veel täielikult komplekteeritud pole.

Pärnu juhendaja Avo Keel on oma meeskonna esimeste esitustega samuti rahul. “Üks võit ja tabelis 4 punkti, ei tohi nuriseda, arvestades meie ebakindlat olukorda,” ütles Keel, viidates puudustele meeskonna komplekteerituses. “Ühte nurgameest otsime pingsalt ja brasiillane Eder Levi Kock veel taastub vigastusest ning lähema kahe nädala jooksul kindlasti väljakule ei pääse,” sõnas peatreener, kes hetkel hindab võimalusi Saaremaa vastu pigem kesiseks. “Kui Saaremaa mängib oma keskmist mängu või alla selle ja meie õnnestume, siis võib mingi üllatusmoment seal olla. Aga kui Saaremaa teeb hea mängu ja meie ka hea, siis on jõudude vahekord hetkel siiski saarlaste poole kaldu,” lisas Keel.