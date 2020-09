TalTechi mänedžer Uku Rummi ja Janis Sirelpuu ei taha kõrvu uskuda, kostab siiras naer. Ometi ütles Saaremaa VK uus president Ivar Alt mõni aeg tagasi just need arvud väljaandele Saaremaa Sport. Kus on tõde? Klaarime selle ära ja teeme selgeks, milliste summadega tiimid koroonajärgsel ajastul majandavad ja kui hästi on raha kulutanud.

Eesti Päevaleht teeb ka ennustuse Eesti meistrivõistluste järjestuse kohta.