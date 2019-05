U17 koondise peatreener Meresaar: vajame noortetöös ühtset süsteemi, probleem on mängijate tehnilistes vajakajäämistes

Treeneri sõnul on ka noorteklassis nö tippkoondiste puhul näha, kuidas kõik mängijad tegutsevad justkui ühe malli järgi. "Meil on käed kõverad isegi altsöödul! Ka puudub meil ühtne joon, kuidas peaks teatud elemente sooritama. Mõned üksikud jõuavad tippu ka nö omapärase stiiliga, ent need on erandid. Kokkuvõttes peaks olema mingi ühtne kindel joon ja tehnika osas kindlad standardid," usub ta ja pakub välja ka idee, mida teha.

Meresaar usub nimelt, et Eestis võiks olla samuti kaasaegne võrkpalliõpik nagu põhjanaabritel. "Meie viimasest võrkpalliõpiku ilmumisest on päris palju aega möödas, oleks aeg, et ilmuks mingi kaasaegne õppematerjal, koos videotega. Soomlased tegid selle ära ja ma leian, et see on väga vajalik. Just noortele treeneritele, et kõik oleks üksikpulgi lahti seletatud. Seal peaks samuti olema läbiv ühtne joon, et näiteks 10ks eluaastaks peab oskama kindlaid asju ja 14ks juba järgmisi elemente. Lisaks võrkpallielementidele peaks kajastatud olema ka toitumine ja üldfüüsiline ettevalmistus. Et need, kes saavad treenerikutse, saavad ka portsu materjale kaasa," räägib Meresaar, kes kutsub noorema generatsiooni treenereid rohkem ette võtma. "Kui ma isegi passi vaatan, siis tegelikult pole enam nii noor, mingid teadmised ja kogemused juba on ja oleks tegelikult aeg, et meiesugused noored ise rohkem initsiatiivi haaraks. Et teha meilgi asju nii nagu kaasaegne võrkpall nõuab. Loomulikult saavad ka vanemad treenerid alati uuendustega kaasa minna ja õppida, kui selleks soov on."

Endise tippmängijana ja tänasel päeval igapäevaselt noortega töötav Meresaar lisab, et praegugi on noorte võrkpallis palju häid treenereid, ent alati saab veel paremini. "Meie täiskasvanute koondised on heal tasemel, aga oleks hea, kui järelkasvu tekiks järjepidevamalt. Kindel ühtne süsteem aitaks asju kindlasti veel paremaks muuta, loodan, et Rando Soome tulekuga võrkpalliliitu vastavale ametikohale hakkavad asjad ka ses suunas liikuma," lisab ta.