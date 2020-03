Türgis mängiv Oliver Venno: oleme kogu meeskonnaga infosulus

"Praegu oleme kogu meeskonnaga infosulus, ei teagi, kas play-off'id peetakse või mitte. 14. märtsil oli meil põhiturniiri viimane mäng, mis peeti tühjade tribüünide ees," rääkis Istanbuli Galatasarays mängiv Venno, kirjutab ERR Sport.

Sel nädalavahetusel peaks Türgis toimuma võrkpalli karikasarja finaalturniir, millest võtab osa kaheksa meeskonda, kuid Venno sõnul on selle toimumine samuti suure küsimärgi all.

"Ametnike sõnul pole Türgis asi haigestunutega nii hull, aga linnapildist on näha, et inimesed ikkagi natuke kardavad. Olen ise ka natuke kahevahel… ühest küljest ju tahaks ikka mängida, teisalt on tervis ikka kõige tähtsam. Isegi kui mängime tühjade tribüünide ees, siis kaheksal meeskonnal on juba mängijaid, staff'i liikmeid ja muid asjamehi nii palju, et paarsada inimest tuleb kokku. Piisab sellest, kui üks on haige ja siis võivad ka kõik teised haigestuda," rääkis Venno.