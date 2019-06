Türgi supermees Adis Lagumdzija – peaaegu sama võimas nagu maailma parim võrkpallur

Türgi liigas koos Robert Tähega Izmiri Arkase rünnakuid vedanud Lagumdzija näol on tegu tõelise pommitajaga, kel vanust 20 aastat, pikkust 204 sentimeetrit ja kaalu 100 kilo. Euroopa Kuldliiga alagrupiturniiri läbisid türklased täiseduga paljuski just tänu tema võimsatele rünnakutele.

Taskuhäälingusaates “Kuldne geim” uurisime Eesti koondise liikmetelt Alar Rikbergilt ja Renee Teppanilt, mil moel on üldse võimalik Lagumdzijat peatada.

Kuula siit (alates 37.00)!

“Türgi liigas oli tal häid päevi rohkem kui Meistrite liigas, kus vastu tuli näiteks Itaalia kaitse-blokk süsteem Perugia näol või prantslaste Tours,” rääkis Rikberg. “Seal ta ei hiilanud. Jah, ta on hea mees, aga sõltub, kes on teisel pool võrku. Kindlasti pole ta päris Wilfredo Leon (maailma parimaks võrkpalluriks peetud kuubakas – toim.), ent ega tema rünnakukõrgus ja -tugevus talle enam palju alla ei jää.”

Eesti koondise üheks trumbiks peetakse võimsaid temporündajaid, kellel on kõrge blokk. Just see võiks olla ehk meede, kuidas Lagumdzijat takistada? “See on meie trump küll, aga ega sellest võimust, kõrgusest ja tugevusest kasu pole, kui korrektsuses vajaka jääb,” vastas Rikberg. “Ainus tempomees, kes on tänavu temporündajatest sada protsenti hästi mänginud blokis, on Andri Aganits. Tema tõesti hoiab ja üritab. Andri on tagasi tippvormis. Aga teiste tempomeeste kätest on paljud pallid ka tribüünidele lennanud.”

“Ma tahaksin öelda, et Eesti on favoriit poolfinaalis, kuid reaalsus on see, et üks meeskond läbis alagrupiturniiri täiseduga, teine tuli üle kivide ja kändude. Tõsi, võimalik, et meie jaoks olnuks need mängud teistsugused, kui me poleks korraldajana edasipääsu juba taganud. Ma arvan, et seis on tegelikult 50-50. Saab väga põnev olema,” lisas Teppan.