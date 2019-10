"Oli teada, et on võimalus neid võita. Nad ei ole just kõige paremas vormis ja ega meil endal ka kehv võistkond pole. Eesmärk oli ikkagi karikas võita, sest 13 aasta jooksul ei ole mitte ühtegi karikat võitnud," kommenteeris Venno Vikerraadiole, vahendab ERR Sport.

"Liigavõit on muidugi suurem, aga rahvast oli palju ja meeldiv oli mängida," lisas Venno, kes tõi Galatasarayle 22 punkti. "Vahetasime liberot, tuli teine nurgaründaja ja tempo-osakond muutus. Arvan, et oleme võistkondlikult tugevamad kui eelmine aasta. Eesmärgiks on meil ka karikavõit ja meistritiitel."