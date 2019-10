Treeningmängudes uut ametit proovinud Kollo jäeti ametlikus debüüdis ootamatult pingile

Hooajaeelsetes kontrollkohtumistes kuulus Kollo kolme erineva Bulgaaria klubi vastu põhikoosseisu. Mängus Hebariga jäi tema arvele 13 (+9) ja Montanaga 8 punkti (+4). Et meeskonna teine diagonaalründaja on vigastatud, katsetati tartlast Sofia CSKA vastu just sel positsioonil – tasuks 15 punkti (+7), vahendab Võrkpall24.ee.

Hooaja avamängus oli olukord aga muutunud. Galati võitis eile Buzau Gloriat kodus 500 pealtvaataja ees kindlalt 3:1 (-21, 21, 18, 19), ent Kollo pääses väljakule vaid episoodiliselt esimeses ja kolmandas geimis. Nurgaründajatest eelistas peatreener Sergiu Stancu seekord eestlasele Marian Balat ja Milos Terzicit, kes kogusid vastavalt 14 (+7) ja 10 punkti (+3).

