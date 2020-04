Tõnis Niinemets endisest meeskonnakaaslasest: ma poleks osanud arvata, et ta nii kaugele jõuab

32-aastase Niinemetsa kunagistest meeskonnakaaslastest ütlevad täna võrkpallisõpradele nii mõndagi ilmselt sellised nimed nagu Martti Juhkami, Reimo Rannar, Harri Palmar, Elia Lulla, vennad Kaspar ja Kaarel Pomerants ning Ronald Järv. Seoses tulevase Eesti noortekoondislase ning Tallinna Selveri ja Tartu Bigbanki sidemängija Järvega meenuvad Niinemetsale ka humoorikad seigad, olgugi et nende vanusevahe oli kuus aastat.

"Kui meie olime vanema trennigrupi poisid, siis Ronald ja teised temavanused olid äsja trenni tulnud. Ronald hiilgas sellega, et tal oli millegipärast kadestamisväärselt hea varustus, seejuures väga lahedad tossud. Kui sa vaatad vahel, et korvpalli väliväljakutel teevad stiilse varustusega mehed NBA mängijate liigutusi järele, siis tema oli vist vaadanud võrkpallimänge ja proovis sealt matkida midagi. Tal oli juba toona sidemängija hoiak ka olemas. Üldiselt nendest n-ö NBA meestest mängijaid ei tule, aga mul on väga hea meel, et temast tuli. Aastaid hiljem ongi olnud lahe näha, et see on ju see Ronald meie trennist," rääkis Niinemets heatujuliselt eelmise nädala saates "Kuldne geim".

"Koolidevahelistel võistlustel oli seda alati huvitav vaadata, kuidas mõned võrkpallurid olid hädas, sest nende kõrval mängisid suvalised poisid, et võistkond kokku saada. Pärnus käis vist Ülejõe gümnaasiumis Asko Esna. Koduklubi eest ta paugutas päris hästi nurgast oma vasaku käega, aga koolis tal häid mehi ümber polnud. Samamoodi oli tegelikult ka klubitasandil Lasnamäe vastu mängides. Seal oli alati see, et kui Ardo Kreek oli tagaliinis, siis rääkisime poistega omavahel: "Proovime nüüd maksimaalselt punkte saada!" Mul ei olnud Ardole ka mõtet blokki hüpata," muigas Niinemets.

Rahvusvahelisel tasemel lõi Niinemetsa kunagistest meeskonnakaaslastest läbi tulevane Eesti koondislane ja Saksamaa tippklubi Friedrichshafeni mängija Martti Juhkami.

"Marttiga me mängisime paljudel turniiridel koos, kuigi ta oli minust aasta noorem. Ma ei ütleks, et ma otseselt üllatunud olen, aga positiivselt paneb pead noogutama küll, et ta on nüüd suures mängus sees. Kui me koos alustasime nende mängude, trennide ja laagritega, siis ma poleks osanud arvata, et ta nii kaugele jõuab," meenutas Niinemets.