Ühel päeval kantakse sind kätel, teisel taotakse maapõhja. Nii tunneb Saaremaal vinge võrkpalliklubi püsti pannud ja spordialale Eestis vägevama hoo sisse andnud Toivo Alt ega oska veel öelda, kas meeskond jätkab ka järgmisel hooajal. Koroonaviiruse tõttu ise lähedase inimese kaotanud mees on pettunud, et saarlased ja võrkpallurid on tembeldatud peasüüdlasteks. Eriti valusalt kõlavad Aldi jaoks aga võrkpalli siseringkonnast tulnud kriitikanooled.

„Kui klubi mänedžer (Hannes Sepp – M. R.) saab täna reaalselt tapmisähvardusi, on asi naljast kaugel. Olgem ausad, meid on ikka maapõhja solvatud – ütle üks reegel, mille vastu meie selles situatsioonis eksisime?” küsis Alt, keda see teema mõistagi taas põlema ajab, sest siiani on tema arvates käinud mäng liiga ühte väravasse.