Konkurendid on rahahädasse sattunud saarlaste parastamisest kaugel, sest teavad hästi: kõik Eesti klubid kõnnivad õhukesel jääl. Juhtub suuremate toetajatega midagi, võid isegi end järsku jääkülmast veest leida. Täna oled meister, homme lahkuja. Töö on raske, aga see-eest üsna tänamatu. Ka Pärnu loots Avo Keel tunnistas: palgaga on aja jooksul suuremaid või väiksemaid probleeme olnud kõigil klubidel.